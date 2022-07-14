Годовая инфляция в США достигла рекордного за 40 лет показателя — и это не предел

В США индекс потребительских цен по итогам июня вырос больше чем на 9% — а таких показателей в стране не фиксировали с 1981 года, передаёт CNBC. При этом не исключено, что даже это не станет пиком роста цен, и худшее ещё впереди, подчёркивает корреспондент канала.

Как мы уже рассказывали, статистика по инфляции остаётся скверной: в июне индекс потребительских цен вырос больше чем на 9%, достигнув рекордного с ноября 1981 года уровня.

А с нами на связь выходит наш старший экономический корреспондент Стив Лисман, которрый подробнее расскажет нам об этих цифрах — как и о реакции канадского центробанка, который теперь поднял процентную ставку на 100 базисных пунктов.

СТИВ ЛИСМАН, старший экономический корреспондент CNBC: А что, Канада вот так поступила? Виноват, Карл — пропустил эту новость, пока готовил этот репортаж. Это серьёзное повышение ставки, и я к нему через секунду вернусь.



Американская экономика продолжает забираться на инфляционную гору — и всякий раз, когда она думает, что уже достигла вершины, выясняется, что вершина на самом деле ещё дальше и выше. А вершина эта остаётся пока где-то там в облаках, что продемонстрировал значительно превзошедший ожидания рост базового индекса потребительских цен — и теперь напрашиваются вопросы, до какого уровня он вырастет, и что вообще может в данной ситуации предпринять ФРС. Об этом — через секунду.



А вот и статистика: индекс потребительских цен вырос за месяц на 1,3% при прогнозе 1,1% — когда-то он так рос за целый год; это самый большой месячный рост с 2005-го. В годовом выражении он вырос на 9,1% при прогнозе 8,8%; такого не было сорок лет. Базовый индекс потребительских цен, в котором не учитывается резкий скачок цен на продовольствие и энергоресурсы, прибавил за месяц 0,7%. А вот рост в годовом выражении — 5,9% — второй месяц подряд замедляется, но при этом не так сильно, как ожидалось.



Бензин подорожал на 11,2% — но здесь есть надежда, что рост цен замедлится. Цены на продукты питания выросли на 1%, повседневные расходы — на 0,7%. Новые автомобили продолжают сильно дорожать, здесь пока улучшения не видно. Ну и стоимость медобслуживания, которая ранее вела себя хорошо, теперь перестала — выросла на те же 0,7%.



Быстрый рост цен поднял доходность облигаций Казначейства США и спровоцировал реакцию на рынке фьючерсов, где рассчитывают на более агрессивное поведение ФРС.



Главный экономист компании High Frequency Economics по американскому рынку Рубила Фаруки прокомментировала ситуацию так: «Статистика показывает, что замедления роста потребительских цен либо практически, либо вообще не видно — и лишь подкрепляют предположения о том, что на июльском заседании ФРС будет принято решение поднять процентную ставку на 75 базисных пунктов, при сохранении значительной вероятности того, что будет предпринят ещё более радикальный шаг».



Насколько значительна эта вероятность? А вот, взгляните: до публикации статистики шансы на повышение ставки на 100 базисных пунктов оценивались в районе 3%, а теперь между 25 и 30 процентами. То есть шансы на то, что ФРС всего через две недели поднимет ставку на 100 базисных пунктов и пойдёт, как мне только что рассказал Карл, путём Канады — между 1 к 4 и 1 к 3.



А теперь посмотрите на вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов к сентябрю — до публикации статистики она составляла 39%, теперь же достигла 95%.



Поскольку цены на товарно-сырьевые ресурсы несколько снижаются, не исключено, что июньские данные в итоге всё-таки окажутся пиковыми. Однако в ФРС подчёркнуто заявляли, что для смягчения политики повышения ставки потребуется, чтобы инфляция снижалась несколько месяцев кряду. Поэтому лучшим для нас будет такой сценарий, при котором мы, подсчитав всё снова в августе, не обнаружим, что это очередной «ложный» пик.



А про Канаду, ребята, я вообще информацию не искал — был уверен, что повысят на 75 пунктов, а вы, Карл, в прямом эфире на всю страну меня удивили.

Дата выхода в эфир 13 июля 2022 года.