Грудное вскармливание связано с более высоким IQ у недоношенных детей



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Исследователи из Brigham and Women’s Hospital вместе с сотрудниками Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований обнаружили, что недоношенные дети, которые получали большее количество материнского молока как во время, так и после пребывания в отделении интенсивной терапии новорожденных, имели более высокие академические успехи, более высокий IQ и менее выраженные симптомы СДВГ.

«Наша работа показала, что кормление недоношенных детей материнским молоком может иметь долгосрочные преимущества для развития нервной системы», — отметил автор исследования, доктор медицины Мэнди Браун Белфорт.

Ученые в течение семи лет наблюдали за жизнью и развитием нервной системы у 586 детей, рожденных на сроке менее 33 недель в одном из пяти австралийских перинатальных центров. Команда изучила данные об объеме и продолжительности грудного вскармливания для каждого ребенка.

Исследователи обнаружили, что более высокое потребление материнского молока было связано с более высоким IQ и большими успехами в чтении, правописании и математике. Родители также сообщили о меньшем количестве симптомов СДВГ у таких детей. Причем эти положительные ассоциации были сильнее для малышей, рожденных раньше 30-й недели беременности. Исследователи также контролировали искажающие факторы, включая клинические и социальные.

При этом авторы отмечают, что их работа носит наблюдательный характер. Они не уверены в причинно-следственной связи, поскольку могут быть неучтенные факторы, влияющие на успеваемость.