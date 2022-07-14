МИД РФ прокомментировал планы G7 по установлению потолка цены на российскую нефть

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы G7 по установлению потолка для цены на российскую нефть могут привести к росту цен на нефть.

Если “семерка” попытается реализовать свои, можно сказать, авантюрные планы по установлению некоего потолка цен на нефть, то они тоже могут вырасти, о чем говорят и экономисты. Эти планы антирыночные, авантюрные, волюнтаристские”, заявила Захарова на еженедельном брифинге.

Запад начал вводить санкции против РФ после спецоперации в Украине под руководством России. Это включало конкретные санкции против российских энергетических продуктов. Шестой пакет включает постепенное введение запрета на импорт нефти из России. Этот запрет не будет распространяться на поставки по морю. Однако на нефть, транспортируемую по трубе “Дружба”, он не распространяется. Европа открыта для возможности введения седьмого пакета в будущем. Он может включать в себя эмбарго на поставки российского газа.

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, назвал планы Запада по установлению Россией предельного уровня цен на нефть еще одной формой психологической войны. Президент РФ Владимир Путин заявил, что долгосрочная стратегия Запада по сдерживанию и ослаблению РФ провалилась, и что санкции нанесли серьезный экономический удар по мировой экономике.