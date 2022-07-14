Мнение: Коронавирус, госпиталь и генерал

Басманный суд Москвы в среду дал санкцию на арест бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, который по версии СКР, «организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Но он был возведен без учета климатических условий региона, в результате его не использовали и демонтировали».

Известный телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ любит жаловаться, мол, мы сообщили, нашу новость цитируют, но на нас не ссылаются. Правда, сам ВЧК-ОГПУ тоже не любит ссылаться на источники.

Вот, к примеру.

отсюда

Вообще-то про то, как построили, кто построил, за какое время и сколько денег было освоено на стройке, много писалось еще в 2020 году.

Вот, к примеру, публикация «Новой» от 20 сентября 2020 года: «Мобильный госпиталь, построенный под Мурманском за миллиард рублей и так и не принявший ни одного пациента, раздают по частям: в сентябре главы муниципалитетов получили письма за подписью областного министра строительства Владислава Сандурского, в которых им предлагается «рассмотреть и сообщить о имеющейся возможности (необходимости) использования данного сооружения (его элементов) для нужд муниципального образования». К документу, который имеется в распоряжении «Новой», прилагается план госпиталя на 700 коек. При этом когда госпиталь показывали журналистам, сообщалось, что он будет передан на баланс Мурманского клинического многопрофильного центра, да и персонал набирали от лица именно этого учреждения.

Строительство госпиталя стало скандалом года в Мурманской области. Его возвела компания «ПИК» на транш из федерального бюджета, проведенный через МЧС и региональный минстрой после публичной просьбы губернатора Андрея Чибиса, адресованной Владимиру Путину. Правда, президент поручил поставить мобильный лазарет в селе Белокаменка — на стройплощадке «Новатэка», где весной ковидом переболело более двух тысяч рабочих. А появилась палатка площадью 9 тысяч квадратов в 50 км — в поселке Мурмаши. Палатка — потому что 26 мая, за 10 дней до официальной презентации уже готового к эксплуатации госпиталя, областное управление МЧС заявило о «несоответствии проектных требований нормативным актам в сфере строительства».

Оказалось, что за миллиард казенных денег построено нечто из баннерной ткани на алюминиевом профиле, причем материалы использованы самые горючие, самые токсичные, самые воспламеняемые и с самой высокой дымообразующей способностью».

В общем, все всё знали про госпиталь в Мурманской области еще с 2020 года. Но арестовали генерала Андрея Гуровича только сейчас. Не страннно?

Подозреваю, что генерала есть за что сажать и без мурманского госпиталя. Но посадить его решили именно за госпиталь и только сейчас. Почему? Потому что по всем другим делам и делишкам генерала ниточки могут привести к другим, куда более серьезным персонажам? Арестовывать которых пока еще не время?

Фотография госпиталя отсюда

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