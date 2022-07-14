 

Эрмитаж планирует полностью заменить свои экспонаты NFT-копиями к концу 2023 года

14.07.2022, 14:32, Разное
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Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил об амбициозных планах по полной замене экспозиции NFT-токенами, в рамках всероссийской программы цифровизации.

По его мнению, в современном мире цифровые крипто-копии произведений искусства ценятся ничуть не меньше, а иногда и больше чем оригиналы. В долгосрочной перспективы хранение цифровых копий позволяет значительно сэкономить на услугах реставраторов или создании необходимого микроклимата.

– Да и интерес у молодежи к цифровым копиям гораздо выше. Поэтому в рамках оцифровки мы собираемся решить сразу несколько задач: сэкономить средства, решить задачу по оптимизации персонала, популяризировать интерес к искусству, – пояснил он.

Сам процесс оцифровки будет недешёвым: потребуется создать высококачественные скан-копии картин с разрешением не менее 150 dpi, сгенерировать блокчейн-цепочки, а также закупить высокотехнологичные дисплеи на основе жидких кристаллов, на которых и будут демонстрироваться произведения искусства. Однако основные расходы руководство музея рассчитывает покрыть за счет аукционных продаж оригиналов. Из бюджета на проект потребуется выделить не более 50-100 млн рублей.

Проект по оцифровке планируется проводить совместно со «Сбером», чьи производственные мощности будут задействованы при сканировании картин и блокчейн-генерации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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