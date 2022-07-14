 

Мнение: Поддержка

14.07.2022, 14:00, Разное
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Социологический проект «Хроники» провел новое исследование об отношении россиян к боевым действиям на территории Украины. Результаты показали падение поддержки СВО сразу на девять процентных пунктов — с 64 до 55%. Фиксируется рост тревожных настроений.

Любопытно, но смотреть телевизор и льющуюся оттуда пропаганду стало на те же 9 процентов меньше, чем в мае, во время предыдущего вопроса. Что косвенно подтверждает: поддержка спецоперации во многом обеспечивается искусственно прямым информационным насилием. Как только человек «слезает с иглы» насаждаемой ненависти, он быстро трезвеет и превращается в нормального.

И еще одна любопытная цифра опроса: только 3 процента опрошенных сказали, что будут рады объединению территорий в любой форме. Остальные по отношению к итогам СВО настроены менее оптимистично или не видят в них для себя никакого смысла. Проще говоря, цели всего мероприятия абсолютным большинством населения воспринимаются отстраненно и опосредовано.

Источник: Эль Мюрид



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