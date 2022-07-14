Украинские военные начали делать основное укрепление в Артемовске

Вооруженные силы Украины создают основное укрепление в Артемовске, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Основное укрепление делается в населенном пункте Артемовск», – передает ТАСС слова Марочко в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.

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