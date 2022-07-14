Подписан закон о введении спецмер в экономике при проведении ВС России операций за рубежом

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14.07.2022, 13:52, Новости дня
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Президент Владимир Путин подписал закон об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны, в том числе по новым правилам юрлица не вправе отказываться от заключения ряда контрактов.

В связи с проведением спецоперации в Украине возникла краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами, отмечается в документе, передает РИА «Новости». При введении спецмер в экономике кабмин РФ получил право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

При введении спецмер в экономике юрлица в РФ не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций ВС РФ за пределами страны.

Закон направлен на обеспечение проведения ВС, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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