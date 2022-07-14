 

France info – бывших руководителей «Фукусимы—1» приговорили к выплате €95 млрд компенсации ущерба за аварию

14.07.2022, 13:50, Разное
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Суд в Токио приговорил четырёх бывших руководителей АЭС «Фукусима—1» к возмещению ущерба в размере 13 трлн иен за неспособность предотвратить аварию на электростанции в 2011 году, пишет France info. Как передаёт издание, после катастрофы, оператор АЭС сталкивался со множеством судебных исков, однако это первый случай, когда руководство компании было привлечено к ответственности.


AP

13 июля суд в Токио приговорил четырёх бывших руководителей японского поставщика электроэнергии Tepco к возмещению ущерба в размере 13 трлн иен (€95 млрд) за неспособность предотвратить аварию на АЭС «Фукусима—1» в 2011 году, пишет France info.

Как отмечает издание, бывшие руководители группы впервые были признаны виновными в катастрофе, произошедшей после гигантского цунами. Оператор электростанции Tepco после аварии столкнулся с многочисленными судебными разбирательствами, в том числе, инициированными местными жителями, которые вынуждены были эвакуироваться из этого района из-за радиации.

Процесс, закончившийся вынесением этого приговора, был инициирован акционерами предприятия. В 2019 году трое бывших руководителей Tepco были оправданы судом первой инстанции по иску эвакуированных граждан, однако истцы подали аппеляцию. Эти оправданные экс-руководители  входят в число четырёх осужденных в среду.

 



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