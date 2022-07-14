Слуцкий не исключает расширения БРИКС в будущем

По словам Леонида Слуцкого (глава комитета по международным делам Госдумы), расширение БРИКС в будущем возможно, но важно, чтобы было общее мнение всех членов.

СМИ сообщили, что Пурнима, глава форума БРИКС, сказала, что Турция может присоединиться к группе, а Египет, Саудовская Аравия и Египет присоединятся “очень скоро”. Ли Кэсинь, глава департамента международных экономических отношений Министерства иностранных дел Китая, заявил, что многие страны заинтересованы в присоединении к БРИКС. Он также отметил, что Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет “стучатся в двери”.

“Необходимо коллегиальное мнение всех стран, входящих в блок. Однако в будущем возможно расширение”, – заявил он.