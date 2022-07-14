Соцопрос: 67 процентов европейцев мечтали бы жить в стране с центральным отоплением

По данным Европейского центра опросов населения, 67 процентов жителей Западной и Центральной Европы предпочли бы жить в стране, в которой есть центральное отопление.

При этом переехать в Россию или Северную Корею хотели бы 55 процентов респондентов.

Респондентам предложили выбрать предпочтительные критерии выбора страны проживания, в число которых вошло наличие центрального отопления, права меньшинств, наличие в стране конкурентных выборов, поддержка Украины и членство страны в ЕС. Большинство европейцев отдали предпочтение именно центральному отоплению, поскольку рост цен на энергоносители в Европе составил свыше 400 процентов. При этом из списка стран, предложенных для переезда, суммарно 55 процентов опрошенных выбрали Россию и Северную Корею как страны, свободные от тлетворного воздействия западной пропаганды, и только меньшая часть потенциальных мигрантов выбрала для этих целей Китай, Саудовскую Аравию и Афганистан.

– Статистика никогда не врёт. Нынешние опросы показывают, до чего довели Запад безумные политики, в наркотическом угаре гомосексуальной оргии пытающиеся поддерживать нацистские режимы. Простому бюргеру хотелось бы сидеть в тёплой уютной квартире, пить баварское и поедать сосиски, а не платить за то, чтобы какие-то европейцы пилили деньги на войне в странах третьего мира. В ближайшее время мы начнём программу по переселению жителей Польши и стран Прибалтики в Северную Корею и Магадан в соответствии с данными опроса, – написал на своей странице замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

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