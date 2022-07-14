 

В НАСА заявили о финальной стадии соглашения о перекрестных полетах с США

14.07.2022, 13:05, Новости дня
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США и Россия близки к подписанию соглашения о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС), сообщила замруководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл.

«Мы надеемся, что мы близки к завершению подписанию соглашения, оно на последних стадиях рассмотрения со стороны NASA и «Роскосмоса», – передает «Интерфакс» слова Вайгл на брифинге, посвященном запуску грузового корабля Cargo Dragon к МКС.

Вайгл добавила, что астронавт NASA Фрэнк Рубио продолжает тренировки в РФ для полета к МКС осенью этого года на российском космическом корабле «Союз».

«Анна Кикина продолжает тренироваться с Crew-5 по нормальному плану, у них все идет хорошо, так же Фрэнк Рубио тренируется с экипажем «Союза», – сказала Вайгл.

Она отметила, что предельный срок для подписания соглашения – конец следующей недели. В случае, если соглашение не будет заключено, NASA придется внести изменения в тренировочный процесс, однако Вайгл подчеркнула, что управление по-прежнему рассчитывает на заключение соглашения.

Напомним, в начале июля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и США начали обсуждать перекрестные полеты в космос.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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