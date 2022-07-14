 

Мужчину в Татарстане задержали за убийство жены в здании администрации

14.07.2022, 13:05, Новости дня
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В Татарстане 61-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве собственной супруги в администрации города Агрыз, сообщило региональное следственное управление СК.

«13 июля 2022 года в здании администрации Агрыза обнаружено тело 61-летней вахтера с множественными колото-резаными ранениями груди и спины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Через некоторое время был задержан подозреваемый. Им оказался 61-летний муж убитой, он дал признательные показания по делу.

«По версии следствия, мужчина пришел на работу к потерпевшей, где на почве ревности поругался с ней, после чего взял из дома нож и нанес женщине множественные удары по различным частям тела. В результате полученных ранений она скончалась на месте», – указали в СК.

Сейчас проводятся следственные действия, расследование дела продолжается.

Ранее в июле в суд попало дело жителя Татарстана, обвиняемого в многочисленных убийствах и изнасилованиях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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