Мнение: 41

Вот и цифра 41 подкралась незаметно.

С прошлой цифры многое изменилось и прежде всего мир вокруг нас. Теперь мы живем в режиме военного времени, которое официально не военное, "но мы то с вами знаем…".

Какие-то личные моменты на фоне циклопического масштаба происходящих в стране и мире событий кажутся несущественными. Многие вещи нынче воспринимаются как происходившие "где-то в другой жизни".

Нам всем выпало снова жить в эпоху великих перемен, второй раз за поколение. Текущий кризис мирового капитализма в очередной раз наглядно показывает нестареющую актуальность классиков и их выводов о родовых пороках капитализма, который снова подталкивает мир к мировой войне. Крах попыток неолиберальной глобализации привел к логичному обострению империалистической конкуренции. Я про крах текущего миропорядка и новую Холодную Войну с Железным Занавесом в обнимку писал не один год, поэтому сами по себе события каким-то небывалым сюрпризом не стали, но я бы соврал, если бы сказал, что к происходящему можно относиться спокойно и рутинно. По настоящему к этому нельзя быть готовым видя стремительный поток накатывающих событий, меняющих давние устои окружающего нас бытия.

Режим работы аля 2014-й спустя 8 лет дается существенно тяжелее, но кому сейчас легко.

Жаловаться на усталость многомесячной непрерывной информационной работы как-то не комильфо, если помнить о тех, кто делает свою работу на фронте рискуя жизнью. С другой стороны, благодаря этому удалось помочь очень многим людям, которые могут делать то, что не могу делать я. Опять же, это было бы невозможно без читателей блога и телеграмма, которые аккумулировали огромные средства, которые трансформировались в то необходимое для фронта доставляемое военными гуманитарщиками, что по объективным и субъективным причинам там отсутствовало.

Так что отдохнем после нашей победы, где каждый, с моей точки зрения должен вносить посильный вклад. Это не какая-то плакатная агитация, а мое глубокое личное убеждение относительно всей истории с украинским нацизмом и его спонсорами. Как говорил старик Хэмингуэй "Впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и я подписал договор на весь срок".

Так что шагаем дальше и с интересом смотрим (а по возможности еще и участвуем в процессе) за формированием дивного мира, как бы ужасным или прекрасным он не получился в итоге.

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