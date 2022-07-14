На северо-западе Москвы открылся центр услуг для бизнеса

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14.07.2022, 12:52, Разное
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Специалисты центра подберут предпринимателям меры поддержки, проконсультируют по более чем 100 темам, рассказала заммэра. Она уточнила, что с начала 2022 года жители столицы получили около 62 тысяч консультаций, из них 17 тысяч – в самих центрах услуг для бизнеса.

В Москве действует уже 17 центров услуг для бизнеса. В прошлом году они открылись во флагманских офисах “Мои документы” на юго-востоке и севере Москвы и территории центра современного искусства “Винзавод”.

Половина центров работает с 10:00 до 20:00 и без выходных. Список адресов всех центров доступен на портале “Малый бизнес Москвы”.

Напомним, что 18 июля в Москве стартует пилотный проект “Бизнес-песочница”. В рамках занятий начинающим предпринимателям расскажут о преодолении сложностей при запуске своего дела, методах развития личного бренда и многом другом. Обучение продлится до 10 августа. Участники представят проекты другим слушателям и трекерам курса и при необходимости доработают их.

Москва активно поддерживает предпринимателей в развитии их бизнеса. Так, Московский экспортный центр помогает ИП и организациям найти покупателей их продукции в странах СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки.



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