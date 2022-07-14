“Расстались не на доброй ноте”: внезапный разрыв Варнавы со смазливым актером ошеломил россиян

Два года назад Екатерина Варнава появилась на красной дорожке “Кинотавра” вместе с актером и режиссером Александром Молочниковым. Артисты дали понять, что их связывают отнюдь не дружеские, а романтические отношения. После совместного выхода в свет влюбленные стали делиться в социальных сетях снимками, рассказывать о своих чувствах поклонникам.

Но недавно ошеломленные интернет-пользователи обнаружили, что Варнава и Молочников отписались друг от друга в популярной социальной сети. Кроме того, актриса удалила из своего профиля фотографии, на которых запечатлена вместе с Александром. “Похоже, расстались не на доброй ноте”, – сделали вывод авторы телеграм-канала “Только никому…”.

А ведь в светских кругах шли разговоры о тайной свадьбе Варнавы и Молочникова, которая якобы была несколько месяцев назад. На самом ли деле артисты расстались, и, если да, что послужило причиной такого решения? Пока неясно. Ни актриса, ни режиссер не комментируют слухи.

Ранее Екатерина Варнава напугала фанатов своей худобой. Артистка, конечно, никогда не была полноватой, но сейчас она кажется поклонником истощенной. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.