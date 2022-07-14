Размораживайте холодильник и выключайте электроприборы — BFM TV советует французам, как сэкономить во время отпуска

Тарифы на электричество растут, а во время отпуска не дома французы могут немного сэкономить и отложить на следующий отдых, рассказывает BFM TV. Для этого населению советуют разморозить холодильник и морозилку, отключить все электроприборы или даже полностью обесточить квартиру, чтобы снизить до нуля энергопотребление.

ЖЮСТИН ФОНТЭН, журналистка BFM TV: Если вы уезжаете в отпуск больше, чем на 10 дней, необходимо полностью выключать холодильник. Так что нужно воспользоваться последними днями перед отъездом, чтобы разгрузить холодильник, потом мы его выключаем и оставляем дверцу приоткрытой на время отсутствия во избежание неприятного запаха.

Нельзя забывать и о морозилке. Для неё — те же приёмы: вытащить всё и разморозить. Такое решение может показаться крайностью, но знайте: если наледь достигает трёх миллиметров, расход электричества увеличивается на 30 процентов.

Другие домашние предметы, которые потребляют электричество, — все электрические приборы. Телевизор, компьютер, модем, принтер — даже в спящем режиме они расходуют электричество.

ФРЕДЕРИК БЬЯНШИ, журналист BFM Business: Они потребляют электроэнергию мощностью примерно 2 Вт. Интернет-соединение, например, расходует электроэнергию, чтобы продолжать работу. И эти 2 Вт на каждый прибор в сумме составят от 50 до 100 Вт в зависимости от того, сколько их в доме. За две недели экономия 50—100 Вт составит от 5 до 10 евро, если вы выключите свои приборы.

ЖЮСТИН ФОНТЭН: Таким образом, необходимо вынуть из розетки все электроприборы. Проще всего использовать такой удлинитель с переключателем, чтобы не отключать все приборы один за другим.

Последний совет — полностью вырубить электричество, выключить автоматы дома. Может показаться слишком радикальным, но это самое эффективное решение для небольшой экономии электроэнергии, пока вы уехали в отпуск.

Такие приёмы помогут немного сократить расходы в долгосрочной перспективе и отложить деньги на будущий отдых.

Дата выхода в эфир 13 июля 2022 года.