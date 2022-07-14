 

Размораживайте холодильник и выключайте электроприборы — BFM TV советует французам, как сэкономить во время отпуска

14.07.2022, 12:28, Разное
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Тарифы на электричество растут, а во время отпуска не дома французы могут немного сэкономить и отложить на следующий отдых, рассказывает BFM TV. Для этого населению советуют разморозить холодильник и морозилку, отключить все электроприборы или даже полностью обесточить квартиру, чтобы снизить до нуля энергопотребление.

ЖЮСТИН ФОНТЭН, журналистка BFM TV: Если вы уезжаете в отпуск больше, чем на 10 дней, необходимо полностью выключать холодильник. Так что нужно воспользоваться последними днями перед отъездом, чтобы разгрузить холодильник, потом мы его выключаем и оставляем дверцу приоткрытой на время отсутствия во избежание неприятного запаха.

Нельзя забывать и о морозилке. Для неё те же приёмы: вытащить всё и разморозить. Такое решение может показаться крайностью, но знайте: если наледь достигает трёх миллиметров, расход электричества увеличивается на 30 процентов.

Другие домашние предметы, которые потребляют электричество, все электрические приборы. Телевизор, компьютер, модем, принтер даже в спящем режиме они расходуют электричество.

ФРЕДЕРИК БЬЯНШИ, журналист BFM Business: Они потребляют электроэнергию мощностью примерно 2 Вт. Интернет-соединение, например, расходует электроэнергию, чтобы продолжать работу. И эти 2 Вт на каждый прибор в сумме составят от 50 до 100 Вт в зависимости от того, сколько их в доме. За две недели экономия 50100 Вт составит от 5 до 10 евро, если вы выключите свои приборы.

ЖЮСТИН ФОНТЭН: Таким образом, необходимо вынуть из розетки все электроприборы. Проще всего использовать такой удлинитель с переключателем, чтобы не отключать все приборы один за другим.

Последний совет полностью вырубить электричество, выключить автоматы дома. Может показаться слишком радикальным, но это самое эффективное решение для небольшой экономии электроэнергии, пока вы уехали в отпуск.

Такие приёмы помогут немного сократить расходы в долгосрочной перспективе и отложить деньги на будущий отдых.

Дата выхода в эфир 13 июля 2022 года. 



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