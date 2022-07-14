А есть еще на платформе, шпильке и каблуке: как стилизовать этим летом самые актуальные модели таких модных вьетнамок

Когда-то вьетнамки считались исключительно пляжной обувью. Сейчас их носят в разных ситуациях. Летом 2022 года шлепанцы оказались на пике моды. Какие модели этой обуви будут актуальны? И с какими видами одежды ее можно сочетать? В статье мы расскажем, как стилизовать этим летом модные вьетнамки.

Как скоординировать цвет

Специалисты по моде рекомендуют носить вьетнамки с одеждой монохромной гаммы. Слишком много цветов в сочетании со шлепанцами смотрится не очень хорошо. Лучше сделать ставку на один цветной узор, пусть даже яркий или неоновый.

К такому образу необязательно добавлять аксессуары. Но если вы их все-таки используете, то они не должны быть кричащими.

Если вы носите необычные и яркие вьетнамки, то смягчите тона и декор одежды. Это позволит вам выделить и подчеркнуть обувь.

Форма шлепанцев

Классические резиновые вьетнамки овальной формы не единственный вариант шлепанцев. В наши дни можно встретить разнообразные модели этой обуви: на платформе, на каблуке, с завязками и многие другие. Далее мы расскажем о них более подробно.

На платформе

Вьетнамки на платформе добавляют роста и делают ноги визуально длиннее. Такие модели часто имеют яркие оттенки и узоры, а также эффектный декор. Они могут заменить босоножки.

На каблуке

Шлепанцы на каблуке были очень популярны в 1990-е годы. Сейчас они вновь возвращаются в моду. При этом каблук может быть как широким, так и тонким.

Летом 2022 года особой популярностью пользуются вьетнамки на шпильке. Такие модели можно надевать даже на торжественные мероприятия, если подобрать подходящий наряд. Они вполне заменят вечерние туфли.

С дутыми ремешками

Шлепанцы с дутыми ремешками выглядят оригинально и стильно. Они вошли в моду в прошлом году и остаются в тренде сейчас. Такие модели вьетнамок подходят к женственным, романтичным или классическим нарядам.

С декором

Летом этого года стали популярны вьетнамки с украшениями. Они могут быть декорированы цветами, пряжками или искусственными камешками. Такая обувь выглядит уникальной, яркой и изящной.

На завязках

Вьетнамки на завязках – элегантная модель шлепанцев. В такой обуви вы сможете похвастаться красивым педикюром. Вы можете экспериментировать с лямками, завязывая их разными способами.

Вьетнамки-сандалии

Вьетнамки в виде открытых сандалий будут всегда оставаться актуальными. Такая обувь является универсальной и подходит под разные виды одежды.

Необычные вьетнамки

В эту группу входят самые смелые и оригинальные модели вьетнамок. Они могут иметь массивный каблук, яркую и необычную расцветку, а также крупный и броский декор.

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Как составить модный образ

Вы можете составить разнообразные образы с модными шлепанцами. Эта обувь подходит к многим видам одежды, главное, чтобы все выглядело гармонично. Далее мы приведем несколько сочетаний вьетнамок с разными предметами гардероба.

С платьем

Вьетнамки можно носить с платьем, как коротким, так и длинным. В этом случае следует выбирать модели на плоской подошве или на каблуке. В прохладную погоду вы можете дополнить этот образ классическим жакетом.

С широкими брюками

Сочетание вьетнамок с широкими брюками выглядит гармонично. Оно подходит женщинам любого возраста.

В качестве верха вы можете использовать майку на бретельках, блузку без рукавов, кардиган или свитшот.

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С длинными летящими юбками

Летом 2022 года очень популярны длинные летящие юбки. Они гармонично смотрятся с шлепанцами на толстой подошве.

С платьем-комбинацией

Черное платье-комбинация относится к вечной классике, которая никогда не выйдет из моды. Белые шлепанцы на толстой платформе черного цвета подчеркнут красоту и элегантность образа.

С костюмом

Вы можете надеть вьетнамки даже с брючным или юбочным костюмом. В этом случае следует выбрать модели с дутыми ремешками или на каблуке. Такой вариант подходит для светских мероприятий и даже для работы.

С шортами

Классические резиновые вьетнамки подходят под повседневный стиль кэжуал. Они сочетаются с шортами из денима и других тканей. Вы можете дополнить свой образ белой рубашкой или блейзером.

Заключение

В наши дни вьетнамки можно носить не только с пляжной одеждой, но и также с платьями, брюками и одеждой из денима. С этим видом обуви вы можете создать как повседневный, так и весьма необычный образ.