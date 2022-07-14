Мнение: Как мы можем помочь нашим европейским соседям

Если бы не налоги, бензин стоил бы в России 16 рублей за литр. Предвосхищая возмущённый вопрос — нет, без налогов современное государство существовать не может, отменять налоги нельзя. А делать бензин дешёвым за счёт понижения пенсий на 2-3 тысячи рублей было бы несправедливо.

Кроме того, дешёвый бензин привёл бы к ещё одной проблеме. Так как на топливо у среднего водителя уходит 75 тысяч рублей в год, резкое снижение цены бензина побудит многих пешеходов завести собственный автомобиль или начать кататься на такси. Дороги встанут в пробках, и государству придётся расширять дорожную сеть… что приведёт к дополнительным расходам, которые, опять-таки, придётся изыскивать за счёт экономии на других статьях бюджета. Напомню, у нас социальный бюджет — больше всего Россия тратит на пенсионеров, на врачей, на учителей и так далее. Обделять их ради дешёвого бензина государство не будет. Теоретически можно ещё экономить на армии, но в 2022 году, полагаю, даже самым безнадёжным эльфам стало ясно, что сильная армия России нужна.

В общем, отменять налоги на бензин — идея заведомо пустая. Он и так в России очень дёшев (по сравнению с другими странами мира), при этом доступность бензина с годами растёт. В 2000 году на среднюю зарплату в России можно было купить 250 литров бензина. В 2022 году — уже 1275 литров, в пять раз больше.

Теперь, когда мы всё это проговорили, обратим взор на наших шкодливых соседей, на Прибалтику, на Польшу и на Финляндию. Из-за известных экономических перекосов цены на бензин там несуразно высокие, от 90 до 140 рублей. Поэтому многие европейцы едут в Россию, покупают у нас бензин по 47 рублей за литр, и возвращаются обратно домой. Залил 50 литров, вот у тебя практически халявные 50 евро. Ездишь в Россию каждый день, имеешь на бензине дополнительные 1500 евро в месяц. Неплохая прибавка к пенсии, например, так как с заправкой своего авто справится даже пенсионер.

Понятно, что таким образом бензиновые челноки обворовывают свои государства, так как не платят там налоги на бензин. Но закрывать границу с Россией европейцы не хотят, потому что это стало бы жестом отчаяния, проигрышным с точки зрения пропаганды шагом. Образ сияющего Запада сформировался в СССР в том числе и из-за железного занавеса — если бы советские граждане имели возможность путешествовать, такого позорного преклонения перед иностранцами у нас не было бы. (Для зануд уточню, что выехать за рубеж советский простолюдин всё же мог — пройдя несколько унизительных собеседований, заплатив астрономическую сумму за путёвку и оставив в заложниках семью, как Семён Горбунков. Общей картины это не меняло).

Так вот, поляки, финны и прибалты покупают в России бензин, уклоняясь тем самым от уплаты налогов у себя на родине. Однако промышляют этим далеко не все, ибо поездки такого рода — дело хлопотное. Надо оформить русскую визу, надо пройти две таможни туда и две таможни обратно, надо постоять в очередях, и всё это ради относительно небольшого навара.

Вот как мы можем помочь европейским челнокам:

1. Построить заправки на российской территории, но за таможней — чтобы можно было купить бензин, не заезжая в Россию и не предъявляя таможенникам никаких документов. Огромная экономия времени для челноков: выехал из своей Литвы, заправился, вернулся обратно.

2. Установить на этих заправках возможно более низкую цену на бензин. 16 рублей за литр нельзя, наши тоже начнут ездить, а вот 30 рублей за литр — вполне реально.

3. Пристроить к заправке магазин с сигаретами, водкой и тому подобными товарами, причём тоже по социальным ценам, дешевле, чем в России. Нормальная водка стоит в Финляндии 25 евро за литровую бутылку (может, уже дороже, давно не слежу за ценами). За пределами таможни можно продавать её финнам по 5 евро за бутылку, в пять раз дешевле. С сигаретами аналогично.

4. Продавать товары за рубли (пусть привыкают), но прямо на заправке открыть обменник, и сделать там нормальный курс, с самыми минимальными комиссиями.

5. Повесить на заправке рекламу хорошего автосервиса, устанавливающего по адекватной цене увеличенные баки. Оставляешь там свою октавию, идёшь гулять по Калининграду. Через два часа возвращаешься, а тебе уже поставили топливный бак для экспедиций — не 50 литров, а 120. Так как в такой бак влезает больше бензина, замена окупится буквально за неделю поездок.

Дальше власти европейских стран оказываются в цугцванге. Терпеть бензиновых челноков нельзя, так как при грамотной организации челночество станет массовым, что больно ударит и по местным бюджетам, и по пропаганде. Но и удерживать челноков нельзя, так как тогда Россия приобретёт в глазах простых европейцев образ сытого, тёплого и недоступного для них рая с дешёвым бензином. Репутационным проигрышем будет и запрет на провоз бензина через границу, такое разорительное унижение приведёт европейцев в бешенство.

Попробуйте объяснить литовскому пенсионеру, которому приходится отдавать зимой за отопление квартиры две свои пенсии, почему ему запрещают сэкономить копеечку, купив дешёвый бензин в России. Уверяю вас, литовский пенсионер не будет слушать никаких объяснений, он будет думать только том, какая вы сволочь, и как вы лишаете его базового человеческого права на тепло.

Европа ближе к нам географически, у нас есть масса возможностей применять мягкую силу, зарабатывая дополнительно ещё и немного денег для российского бюджета. Подумайте сами: у Виктории Нуланд копеечные печеньки на пальмовом масле, у России — сочный, дешёвый, калорийный бензин. Кто тут победит?