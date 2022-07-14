Искусственный интеллект в Москве позволит врачам распознавать плоскостопие

Как пишет официальный сайт Москвы, искусственный интеллект поможет врачам-рентгенологам распознать плоскостопие.

“Рентгенологи Москвы теперь могут использовать искусственный интеллект для выявления признаков плоскостопия. Технология упрощает и ускоряет диагностику заболевания. Она также определяет степень его тяжести. Это позволяет врачам тратить меньше времени на описание и анализ нормы. “Умные алгоритмы могут помочь в поиске заболеваний в 11 областях благодаря росту возможностей цифровых сервисов”, – сказал Илья Тиров, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы.

Он отметил, что распознавание плоскостопия – это отечественный продукт.