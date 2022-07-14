Американку выгнали с самолета за слишком откровенную одежду

Авиакомпания Southwest Airlines выгнала пассажирку с рейса за то, что она была слишком откровенной. Об инциденте пояснила газета The Sun.

По словам девушки, при посадке в самолет она была одета в розовый корсет с заниженной талией и брюками-карбо. Стюардесса подошла к ней, когда она занимала свое место, и попросила прикрыть голову накидкой или курткой.

Она отказалась принять от бортпроводника футболку. Сотрудник авиакомпании объяснил ей, что она боится, что другие пассажиры сочтут ее “оскорбительной”.

Вторая жительница вмешалась от имени американки и сказала, что стюардесса пытается пристыдить девушку. Обеих выгнали из самолета.

“На мне было больше одежды, чем на других пассажирах!”. Температура была 38 градусов, и все были в шортах или футболках”, – написала туристка в социальных сетях.