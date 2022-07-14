В Красноярске дирижеру, приехавшему из США, предоставили российское гражданство

Владимир Ланде, дирижер из США, который также является художественным руководителем Красноярского симфонического оркестра, получил российское гражданство в Красноярске. Об этом говорится в сообщении краевого главка МВД.

Согласно сообщению, состоялась торжественная церемония, на которой житель РФ принял присягу и вручил паспорт РФ Владимиру Ланде (известному в крае русско-американскому дирижеру).

Ланде говорит, что российское гражданство – это “привязанность к русской культуре и жизни, к судьбе и предназначению страны”, которую он никогда не терял.

Ланде родился в семье потомственных музыкантов в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова по классу гобоя. В 1989 году переехал в США и в течение восьми лет учился дирижированию у Густава Майера в консерватории Пибоди. После этого он руководил оркестрами по всей территории США. С 2015 года является руководителем Красноярского академического симфонического оркестра. В том же году получил разрешение на временное проживание. В 2018 году получил вид на жительство в качестве иностранного гражданина.