Росгвардия обнаружила подпольную оружейную мастерскую в Запорожской области

Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Запорожской области подпольную оружейную мастерскую, принадлежащую действующему военнослужащему ВСУ, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«При проведении специальных адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Запорожской области росгвардейцы обнаружили в доме действующего военнослужащего ВСУ тщательно замаскированную подпольную мастерскую по переделке оружия и изготовлению боеприпасов», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В ведомстве добавили, что изъято два ручных противотанковых гранатомета, два выстрела ПТУР, снаряды различного калибра, 3 охотничьих ружья, 23 гранаты, более 12,5 тыс. патронов к стрелковому оружию, 5 килограммов пороха и военное обмундирование ВСУ.

Ранее спецназ Росгвардии обнаружил в Херсонской области документы, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.

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