 

Мнение: О тяжёлой и продолжительной… «Верные» в панике!

14.07.2022, 11:34, Разное
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Да уж… Пренеприятнейшее известие ©

Хотя, учитывая колоссальную и непримиримую поляризацию читательской аудитории, приходится вновь признать, что… кому — как. Некоторые, наоборот, обрадуются. Хотя могли бы и просто промолчать, наверное…

И опять же, произошло ровно то, о чём долгие годы перешёптывались, обмениваясь слухами, а говорили преимущественно экивоками да эвфемизмами. Гадали разве что о сроке

И вот он пришёл!

Скрывать стало невозможно.

Не по занимаемой должности, но по реальным обстоятельствам второе лицо в государстве заполучило свою тяжёлую и продолжительную… Да такой остроты, что даже «верных» привело в состояние шока. Вот, что один из них пишет, теряя крышу по ходу
«Дмитрий #Медведев… заявил, что #ЕС «пробрал понос от страха потерять выгодный транзит через территорию России». Поэтому «их кретинизм» ушёл временно.
Все просто в аху… от такой лексики бывшего президента России.
1. Не то он сошёл с ума?
2. Не то с ума сошли все в Кремле и на Медведеве это просто лучше видно?
3. Не то это такой новый мир? И скоро все так будут говорить? И Медведев это буревестник этого нового мира?»
Такая вот словесная диарея

Ещё тяжелее обычной, между прочим. Та хоть лечится, а эта?

Но в целом, деградация личности уже и «тяжёлая», и «продолжительная». Хоть в учебники включай как показательный пример известного воздействия.

С другой стороны, он ведь «там» не единственный. И даже если зашёл чуть дальше других, то так ли уж далеко? Опять же, не приходится сомневаться, что вскорости — нагонят. Не столько по лексике, сколько по ментальности.

А вот это уже — с учётом «чемоданчика» и «кнопки» — реальный повод бояться, разве нет?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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