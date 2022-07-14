Мнение: О тяжёлой и продолжительной… «Верные» в панике!
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Да уж… Пренеприятнейшее известие ©
Хотя, учитывая колоссальную и непримиримую поляризацию читательской аудитории, приходится вновь признать, что… кому — как. Некоторые, наоборот, обрадуются. Хотя могли бы и просто промолчать, наверное…
И опять же, произошло ровно то, о чём долгие годы перешёптывались, обмениваясь слухами, а говорили преимущественно экивоками да эвфемизмами. Гадали разве что о сроке
И вот он пришёл!
Скрывать стало невозможно.
Не по занимаемой должности, но по реальным обстоятельствам второе лицо в государстве заполучило свою тяжёлую и продолжительную… Да такой остроты, что даже «верных» привело в состояние шока. Вот, что один из них пишет, теряя крышу по ходу
«Дмитрий #Медведев… заявил, что #ЕС «пробрал понос от страха потерять выгодный транзит через территорию России». Поэтому «их кретинизм» ушёл временно.
Все просто в аху… от такой лексики бывшего президента России.
1. Не то он сошёл с ума?
2. Не то с ума сошли все в Кремле и на Медведеве это просто лучше видно?
3. Не то это такой новый мир? И скоро все так будут говорить? И Медведев это буревестник этого нового мира?»
Такая вот словесная диарея…
Ещё тяжелее обычной, между прочим. Та хоть лечится, а эта?
Но в целом, деградация личности уже и «тяжёлая», и «продолжительная». Хоть в учебники включай как показательный пример известного воздействия.
С другой стороны, он ведь «там» не единственный. И даже если зашёл чуть дальше других, то так ли уж далеко? Опять же, не приходится сомневаться, что вскорости — нагонят. Не столько по лексике, сколько по ментальности.
А вот это уже — с учётом «чемоданчика» и «кнопки» — реальный повод бояться, разве нет?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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