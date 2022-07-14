Мнение: Пополнение для БРИКС

Пока все упражнялись в переиначивание названия БРИКС в свете поданных заявок на вступление со стороны Ирана и Аргентины (получились БАРСИКИ), текущий председатель БРИКС сообщил, что еще 3 страны уже в следующем году могут подать заявки на вступление:

1. Саудовская Аравия.

2. Египет

3. Турция (куда же без "Друга Реджепа", который хочет быть везде и всюду).

Как не трудно догадаться, название организации в этом случае придется переделывать, и чем дальше, тем сложнее это будет делать – то, что было уместно для 5 стран, будет не совсем уместно для 7 или 10, поэтому вангую, что сам блок в 2023-м году скорее всего изменит свое название.

По факту же, процессы расширения БРИКС это часть процессов фрагментации текущего миропорядка, которая порождает структуры альтернативные угасающему вашингтонскому миропорядку. Преувеличивать роль БРИКС на текущем этапе все же не стоит – чтобы играть более существенную роль в мировых делах, блоку еще предстоит наполнить внутренним содержанием многие из озвученных хотелок по переустройству миропорядка. Пока что это скорее политико-экономический клуб по интересам, актуальность которого возрастает по объективным причинам – страны ищут новые точки опоры не связанные с Западом. Все это выглядит как своеобразным раскол условной G-20 на блоки, где в пику G-7 существует организация, которая в 2023-м году будет выглядеть как G-10 (если все кто хотел, туда вступят).

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