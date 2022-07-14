Пригожин подал иск о защите деловой репутации против “карманных аналитиков Смольного”

Напомним, Гавра обвинил Пригожина в “медиаатаке” на губернатора Петербурга Александра Беглова. В ответ бизнесмен заявил, что “недополитолог” слишком плохо разбирается в ситуации, чтобы делать подобные выводы.

“В России большое количество недожурналистов, недополитологов и болтунов с большой буквы “Б “. Кстати, с той же буквы начинается слово *****. Господин Гавра плохо следит за реалиями и плохо разбирается в ситуации, в связи с чем позволяет себе такие оплошности. За это мои юристы и “расчленят” его в суде”, – цитирует бизнесмена пресс-служба.

Представители компании также опубликовали комментарий юридической службы, уведомившей о подготовке иска, который будет подан в Пресненский районный суд Москвы. По мнению юристов, Дмитрий Гавра опорочил честь и достоинство бизнесмена в одной из публикаций издания “Региональные комментарии». Он подготовил новостную заметку, в которой заявил, что “Пригожин вложил много ресурсов в медиаатаку на Беглова”.

По мнению юристов “Конкорда”, информация не соответствует действительности и вводит в заблуждение читателей СМИ, что является проявлением неуважения к ним.