 

Появились сведения о разблокировке TikTok в России

14.07.2022, 11:23, Разное
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В России популярную социальную сети TikTok заблокировали в начале весны. Пользователям из РФ и Украины ограничили возможность публиковать новые видео и вести прямые эфиры, чтобы не было конфликтов, потому что это позитивная соцсеть, сообщаете телеканал “360”.

Близкий к компании источник сообщил, что соцсеть могут разблокировать 27 сентября, пишет РИА ФАН. Правда, пока эта информация официально не подтверждена.



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