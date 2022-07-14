Появились сведения о разблокировке TikTok в России

В России популярную социальную сети TikTok заблокировали в начале весны. Пользователям из РФ и Украины ограничили возможность публиковать новые видео и вести прямые эфиры, чтобы не было конфликтов, потому что это позитивная соцсеть, сообщаете телеканал “360”.

Близкий к компании источник сообщил, что соцсеть могут разблокировать 27 сентября, пишет РИА ФАН. Правда, пока эта информация официально не подтверждена.