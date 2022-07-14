 

Ни себе ни людям: сколько стоит пыльное жилье российских артистов в Латвии

14.07.2022, 11:22, Разное
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Недавно народный артист России Олег Газманов рассказывал о своей недвижимости в Латвии. Певец владеет квартирой в Юрмале, однако ни посетить, ни продать, ни сдать жилье он не может. По словам исполнителя хита “Есаул”, ему запрещена финансовая деятельность в этой стране. Вот и получается – ни себе ни людям. И жадность тут ни при чем.

У Михаила Ефремова тоже пылится дом в Юрмале. В ближайшие годы артист не сможет туда съездить, так как отбывает срок за смертельное ДТП. Жена и дети осужденного актера в последнее время тоже не появляются в доме, который сейчас, к слову, стоит около 17 миллионов рублей. При этом речи о продажи этой недвижимости пока нет.

Кристина Орбакайте получила жилье в Юрмале от Бориса Моисеева. Этим летом певица как раз-таки находится в этом городе, но заезжать в отписанную артистом квартиру, стоимость которой почти девять миллионов рублей, не стала. Певица проводит время в арендованном ее матерью доме.

Недвижимостью в Латвии также владеют музыкант Игорь Николаев, народная артистка России Лариса Долина, заслуженный артист Аркадий Укупник, худрук Московского театра эстрады Геннадий Хазанов. До недавнего времени дом в поселке Калнциемс, где дома стоят в среднем 20-25 миллионов рублей, был и у шоумена Сергея Светлакова. В июле он продал жилье.



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