Мифы об экологии, в которые пора перестать верить

В мире набирает популярность экологическое движение за разумное потребление и раздельный сбор мусора. Люди убеждены, что помогают уменьшить вред, наносимый природе , однако некоторые «зеленые» инициативы дают обратный эффект.

Каждый по-своему пытается внести свой вклад в сохранение планеты. Кто-то покупает кофе только в бумажных стаканчиках, а кто-то переходит на биоразлагаемые пластиковые пакеты и люминесцентные лампы. Вот только многие из таких инициатив — не больше, чем популярные заблуждения.

Бумажные стаканы для кофе не вредят окружающей среде

На самом деле вредят. Бумажные емкости для напитков изнутри покрыты специальной полиэтиленовой пленкой, благодаря которой они могут выдерживать высокую температуру и не промокают. Из-за этого водонепроницаемого слоя их невозможно переработать. Сам по себе полиэтилен, из которого изготовлена эта пленка, — перерабатываемый материал. Но чтобы подарить одноразовому кофейному стакану «вторую жизнь», полиэтиленовое покрытие необходимо отделить от бумаги. От этого трудоемкого процесса отказываются даже специализированные заводы по переработке ламинированной бумаги.

Кроме того, стаканы для кофе никогда не изготавливают из переработанного сырья. По данным российского отделения «Гринпис», на производство 2,5 тыс. штук требуется примерно одно дерево. Между тем взять кофе навынос — ежедневный ритуал миллионов жителей планеты. Экоактивисты нашли безопасное и стильное решение: они предлагают купить многоразовый тамблер или кружку-термос. Сегодня в продаже также можно найти экологичные кофейные стаканы из пробки, бамбука, силикона, нержавеющей стали. В крупных городах набирает популярность движение My cup, please: многие кофейни с готовностью разливают напитки в личные кружки. Иногда за это дают скидку до 20%.

Биоразлагаемые и бумажные пакеты лучше пластиковых

Обычный пакет из супермаркета служит в среднем 15 минут, после чего отправляется в мусорное ведро. Чтобы сократить количество бытового пластика, некоторые переходят на так называемые биоразлагаемые пакеты. Экологи предупреждают: лучше этого не делать. Для окружающей среды такие псевдоэкологические альтернативы еще опаснее. Их производят из того же полимерного материала, но со специальными добавками, которые ускоряют распад пластика на более мелкие частицы. Недостаток микропластика в том, что он впитывает токсины, быстрее проникает в почву и грунтовые воды и может накапливаться в тканях живых организмов.

Частицы пластиковой пыли, не заметные человеческому глазу, ученые находят в питьевой воде, воздухе крупных городов и мясе рыб. Мешки из оксоразлагаемого полиэтилена не берут на переработку. Бумажные пакеты тоже не выход. Их единственный плюс — способность быстро разлагаться в естественной среде. На изготовление одной тары из бумаги требуется много электроэнергии, древесины и воды. По количеству выбросов и затраченных ресурсов этот процесс соответствует изготовлению нескольких пластиковых пакетов. В качестве «зеленой» альтернативы лучше приобрести авоську или вместительную многоразовую сумку-шоппер. Они прослужат дольше и не нанесут природе большого вреда.

Энергосберегающие лампочки безопасны для природы

По закону «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в России могут полностью запретить лампы накаливания. Дорогостоящие люминесцентные аналоги призваны сократить потребление энергоресурсов и снизить количество вредных выбросов. Такие лампы действительно экономят до 80% электричества, однако некоторые ученые считают, что они негативно влияют на популяцию некоторых видов животных и могут быть причиной возникновения рака груди.

Энергосберегающие лампы содержат ртуть, поэтому относятся к категории опасных отходов. Эти осветительные приборы требуют особой утилизации — их нельзя просто выбросить в мусорное ведро. Между тем в России пока нет организованной системы сбора отработанных люминесцентных ламп. Поэтому чаще всего они оказываются на свалках вместе с другими бытовыми отходами. В результате содержащиеся в приборах ртуть и фосфор попадают в почву. Это не означает, что нужно отказаться от энергоэффективных аналогов. Главное правило — по окончании срока службы не утилизировать их вместе с остальным мусором. Адреса пунктов приема можно посмотреть на сайте «Гринпис».

Синтетика экологичнее натуральных материалов

Синтетические вещи из масс-маркета стоят недорого, но срок их службы весьма ограничен. При каждой стирке из синтетической одежды вымываются микроскопические пластиковые волокна, которые легко проходят через очистные сооружения и попадают в океаны. Чем старше вещь — тем их больше. По данным ирландских ученых, в желудках 73% рыб, выловленных в северо-западной части Атлантики, был обнаружен микропластик. Кроме того, как при производстве, так и при сжигании синтетических тканей в атмосферу попадает большое количество токсичных химикатов. А в природе синтетическая одежда разлагается в десятки раз дольше, чем вещи из натуральных тканей.

Минимизировать вред помогают правильные потребительские привычки. Сторонники эконаправления Zero Waste уверены, что экологичный образ жизни начинается с обдуманных покупок и отказа от лишних вещей. Например, вместо трех дешевых платьев лучше взять одну вещь из натуральной ткани, например: органического льна, шелка, хлопка, шерсти, из бамбуковых и кукурузных волокон. Такая одежда более гигиенична, не вызывает раздражения кожи и дольше сохраняет первоначальный вид. Надоевшую одежду можно отнести в секонд-хэнд или передать благотворительным фондам, а ненужную старую — отправить на вторичную переработку.

Даже если я выключу воду, это ничего не изменит

Контролем за выбросами промышленных предприятий и выполнением законов занимаются экологические организации. Но внести свой вклад в сохранение окружающей среды под силу любому человеку. Для этого совсем не обязательно жертвовать деньги на «зеленые» проекты или участвовать в акциях — спасать планету можно из собственного дома. Для начала достаточно отказаться от рекламных листовок, выключать на ночь компьютер и быстрее закрывать кран. Постепенно более разумное и осознанное поведение должно войти в привычку.

Француженка Беа Джонсон — основательница движения Zero Waste — сформулировала несколько простых принципов экологичной жизни. Это ремонт и многоразовое использование вещей, отказ от спонтанных и импульсивных приобретений в пользу осознанного потребления, сокращение покупок, переработка и компостирование отходов. Менять привычки нелегко, поэтому не стоит браться за все сразу. Легче выбрать то, что реально начать делать уже сейчас.