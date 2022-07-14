Cкачок цен на топливо вскоре ударит не только по автолюбителям

Рост цен на автозаправках напрямую затронет даже тех, у кого нет автомобиля, предупреждает CNBC. Расходы любых компаний при этом также становятся выше, особенно если им приходится перевозить товары на большое расстояние — поэтому они стремятся всё больше перекладывать это бремя на плечи рядовых потребителей, поясняется в статье.



AP

Более высокие цены на автомобильных заправках приводят не только к тому, что всем водителям приходится тратить больше на бензин. Их влияние ощутят и все остальные потребители, даже если они не имеют машины и никогда не сидели за рулём, предупреждает CNBC.

Конечно, возможность передвигаться без машины может показаться более приятной, когда цены на автозаправках США в среднем уже превышают $5 за галлон топлива. Однако от этого страдают не только водители, отмечается в статье.

Все компании также сталкиваются с ростом расходов из-за роста цен на бензин. И многие из них стремятся переложить это бремя на плечи потребителей — либо в виде топливной надбавки, либо за счёт повышения цен на свою продукцию. На данный момент практически никто не может избежать негативного влияния более высоких цен на топливо, подчёркивает CNBC.

На фоне обострения конфликта на Украине и последовавшей за этим серии санкций и ограничений в отношении РФ цены на сырую нефть начали расти одновременно с ростом спроса на топливо. Это провоцирует всё более напряжённую ситуацию на рынке нефти и подталкивает цены на бензин к новым рекордам, отмечается в статье.

Хотя средняя цена за галлон обычного бензина в США упала в начале недели до $4,68 по сравнению с рекордным уровнем $5,016 в июне этого года, это всё ещё значительно выше, чем было раньше. Год назад средняя стоимость составляла всего $3,14, напоминает CNBC.

Это приводит к тому, что различные топливные сборы «снова входят в моду», говорится в статье. В частности, компании Uber и Lyft уже ввели временные надбавки за поездки на такси. В то время как авиакомпании также повышают тарифы, чтобы покрыть свои возросшие расходы на топливо.

Различные службы доставки, такие как Instacart и FreshDirect, тоже начали взимать с потребителей дополнительную плату. Аналогично поступают и такие грузоотправители, как UPS и FedEx, которые вводят доплату, основываясь на средней стоимости галлона дизельного топлива — поскольку это одна из их самых больших затрат, поясняется в статье.

Даже компания Amazon в апреле этого года впервые начала взимать с продавцов 5%-ную надбавку из-за роста инфляции и топливных расходов. Всё это может означать для потребителей более высокие расходы, поскольку все компании пытаются переложить на них часть своих дополнительных расходов, предупреждает CNBC.

И речь идёт не только об автотранспорте: на самом деле это может повлиять на цену любого товара, перевозимого также на поезде, самолёте или корабле, поясняется в статье. Речь идёт обо всём, что перевозится на большие расстояния, пояснил старший отраслевой аналитик Тед Россман. «В конце концов, кому-то придётся платить за это. И часто потребитель оплачивает счёт», — подчеркнул он.

Похожей точки зрения придерживается и Патрик Де Хаан, глава отдела по нефтяному анализу компании GasBuddy. «Я не ожидаю, что надбавки исчезнут в ближайшее время», — заявил он. Дело в том, что во многих сферах, включая использование автомобилей, доставка готовой еды или продуктов, авиаперелёты, доставка посылок, строительство домов и тому подобное, очень многое зависит от роста цен на топливо, которые уже побили все рекорды, констатировал Де Хаан.

Ситуация осложняется тем, что цены на бензин растут очень быстро, а падают медленно, отмечается в статье. В основном так происходит из-за доступного предложения, однако это также означает, что даже так называемые временные надбавки могут действовать на протяжении ещё какого-то периода времени, пишет CNBC.

Поэтому эксперты советуют потребителям рассмотреть альтернативные способы компенсации сегодняшних более высоких затрат. Например, можно использовать при оплате за продукты и другие покупки в супермаркетах специальные карты с функцией кэшбека, которые могут принести до 6% возврата от потраченной суммы — например, привилегированная карта Blue Cash от American Express.

Кроме того, можно установить на свой смартфон различные приложения, которые аккумулируют различные предложения скидок и бонусов от компаний. Если же эта опция не подходит, рекомендуется рассмотреть возможные компромиссы: например, отложить крупную покупку на более поздний срок или выбрать менее дорогой альтернативный вариант, пояснил Россман.