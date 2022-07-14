Bloomberg сообщает, что украинский кризис вызвал снижение прогнозов инфляции в Европейском Союзе

Европейская комиссия понизила свои экономические прогнозы для еврозоны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Новые прогнозы показывают, что восстановление валового внутреннего продукта (ВВП) после пандемии коронавируса будет медленнее, чем ожидалось, а инфляция значительно вырастет.

Агентство утверждает, что, по прогнозам Еврокомиссии, ВВП еврозоны вырастет на 2,6% в этом году (2,7% в майском прогнозе) и на 1,4% в 2023 году (2,3% в предыдущем прогнозе).

Согласно документу, инфляция вырастет до 7,6% в 2017 году (ранее прогнозировался рост до 6,1%) и 4% к 2023 году (против 2,7%).

Bloomberg сообщает, что Еврокомиссия сделала выводы на фоне роста цен и сдерживания потребительских запросов, а также опасений нехватки энергии зимой из-за сокращения импорта газа.

Ранее Bloomberg сообщал, что Европейскому союзу грозит рецессия с вероятностью 45% в 2022 году.