Посетителям ресторанов «Вкусно и точка» запретили разговаривать во время еды

Сеть ресторанов «Вкусно и точка» внесла очередные изменения в правила поведения потребителей на территории предприятий общественного питания сети. Теперь посетителям запрещено говорить во время приёма пищи.

Изменения в Правилах поведения потребителей «Вкусно и точка» происходят практически ежедневно. Так, ранее сеть запретила заряжать телефоны и фотографироваться в ресторанах. Так же, как и предыдущие запреты, руководство сети объясняет запрет на разговоры интересами безопасности.

– Мы с детства помним лозунг «Когда я ем – я глух и нем». Говорить во время еды опасно, можно подавиться и умереть. Смерть посетителя – это большой репутационный ущерб для предприятия. А что будет, если кто-то решит в ресторане разговаривать об экстремизме? Мы должны это предотвратить! – объяснила представительница компании.

Согласно действующим правилам, посетители, войдя в ресторан, должны молча выбрать блюда, которые они желают заказать. Обсуждать их между собой запрещается. Заказ при необходимости разрешается сделать устно. Получив заказ, нужно по кратчайшему пути пройти к столику и приступить к приёму пищи в полном молчании.

– Помимо вопросов безопасности, ресторан заинтересован в ускорении оборачиваемости столиков. Разговоры за едой затягивают обед, соответственно, пропускная способность ресторана ухудшается. Потребители должны понимать цель своего прихода – утоление голода, и не отвлекаться от неё, – заявил директор сети Олег Пароев.

Закончив приём пищи, посетитель должен немедленно встать и быстрым шагом покинуть ресторан. Посещение туалета допускается только в случае крайней необходимости.

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