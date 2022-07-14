 

Посетителям ресторанов «Вкусно и точка» запретили разговаривать во время еды

14.07.2022, 9:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сеть ресторанов «Вкусно и точка» внесла очередные изменения в правила поведения потребителей на территории предприятий общественного питания сети. Теперь посетителям запрещено говорить во время приёма пищи.

Изменения в Правилах поведения потребителей «Вкусно и точка» происходят практически ежедневно. Так, ранее сеть запретила заряжать телефоны и фотографироваться в ресторанах. Так же, как и предыдущие запреты, руководство сети объясняет запрет на разговоры интересами безопасности.

– Мы с детства помним лозунг «Когда я ем – я глух и нем». Говорить во время еды опасно, можно подавиться и умереть. Смерть посетителя – это большой репутационный ущерб для предприятия. А что будет, если кто-то решит в ресторане разговаривать об экстремизме? Мы должны это предотвратить! – объяснила представительница компании.

Согласно действующим правилам, посетители, войдя в ресторан, должны молча выбрать блюда, которые они желают заказать. Обсуждать их между собой запрещается. Заказ при необходимости разрешается сделать устно. Получив заказ, нужно по кратчайшему пути пройти к столику и приступить к приёму пищи в полном молчании.

– Помимо вопросов безопасности, ресторан заинтересован в ускорении оборачиваемости столиков. Разговоры за едой затягивают обед, соответственно, пропускная способность ресторана ухудшается. Потребители должны понимать цель своего прихода – утоление голода, и не отвлекаться от неё, – заявил директор сети Олег Пароев.

Закончив приём пищи, посетитель должен немедленно встать и быстрым шагом покинуть ресторан. Посещение туалета допускается только в случае крайней необходимости.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08.21 / Киркоров, Лобода, Бузова и другие спели песни Билана

17.05.22 / Личное: “Было красиво”

02.07.20 / ОККУПАЦИЯ — ЭТО ПРИВИЛЕГИЯ

01.07.22 / Сбежала в Швецию к иранцу и в свои 38 так и не стала мамой: как живет дочь Харатьяна

30.06.22 / “Скопище педофилов”: мерзкая правда о “Ласковом мае” вылезла наружу после кончины Шатунова

23.11.21 / Иммунолог Ивлева: Секс после вакцинации от COVID-19 не опасен

05.08.21 / В честь Дня солдата, Северная Корея приказала военным провести праздник собачьего мяса

29.04.22 / Лакомый кусок: цена квартир в Крыму растет как на дрожжах

02.05.22 / Ученые объяснили, по каким причинам снижается креативность

16.04.21 / В Перми откроют курсы моэлей для ищущей себя молодежи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика