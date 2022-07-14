 

Элитным квартирам не хватает арендаторов

14.07.2022, 9:50, Разное
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На рынке аренды элитных квартир в Москве сохраняется невысокая активность арендаторов. В первом полугодии количество сделок с дорогим жильем сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом. Сказывается как уход иностранцев, так и осторожное поведение российских граждан в связи с экономической неопределенностью.

Предложение дорогих квартир со ставкой от 150 тыс. рублей в месяц с начала года выросло на 40%. Каждый пятый такой лот расположен в жилых комплексах в районе Тверская-Кремль. Еще 17% предложения приходится на Арбат и 10% – на район Пресненский.

Самые дорогие квартиры в аренду традиционно предлагаются на Остоженке, где средняя ежемесячная ставка составляет 760 тыс. рублей. Второе место занимают Хамовники (600 тыс. рублей), третье – Арбат (500 тыс. рублей).

В целом по рынку аренда элитного жилья с начала года подешевела на 7%.

Рост объемов предложения и снижение ставок создают хорошие условия для арендаторов, желающих сменить жилье. В связи с этим аналитики ожидают, что уже в третьем квартале будет наблюдаться существенное увеличение спроса.



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