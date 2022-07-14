СМИ: Власти Шри-Ланки отменили комендантский час

В четверг утром власти Шри-Ланки отменили комендантский час, введенный в западной части острова в среду на фоне протестов с требованием отставки нынешнего руководства страны. Об этом пояснила газета Daily Mirror.

В западной провинции Коломбо комендантский час оставался в силе. Параллельно с объявлением комендантского часа исполняющий обязанности премьер-министра Ранил Викрамасингхе объявил чрезвычайное положение по всей стране для борьбы с зачинщиками.

В результате протестов в Шри-Ланке в среду пострадали по меньшей мере 84 человека. Беспорядки у здания парламента стали причиной половины ранений. Среди пострадавших два журналиста, один солдат и несколько полицейских.

Полиция применила слезоточивый газ, убив 26-летнего демонстранта, которому стало трудно дышать во время демонстраций у здания главного кабинета министров в Коломбо. Это была первая смерть протестующего в островном государстве.

9 июля в Шри-Ланке вспыхнули массовые протесты и беспорядки. Они требовали отставки президента Готабайи Раджапаксы и формирования нового правительства. Они захватили дома главы и премьер-министра Викрамасингхе. В ходе субботних протестов пострадали 103 человека.

В настоящее время Раджапакса бежит из Шри-Ланки. Официальная публикация его заявления об отставке еще не состоялась.

Экономический кризис в Шри-Ланке вызвал недовольство народа. Викрамасингхе заявил ТАСС, что страна находится в самом тяжелом экономическом кризисе за всю историю человечества. По словам Викрамасингхе, страна испытывает серьезный дефицит иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений и продовольствия для некоторых категорий населения. По его оценкам, на преодоление экономического кризиса потребуется не более трех лет.