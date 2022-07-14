 

Рекордная инфляция в США привела к падению стоимости золота

14.07.2022, 9:15, Разное
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В четверг утром цены на золото упали из-за роста курса доллара по отношению к другим валютам. Инвесторы бурно отреагировали на данные, показавшие самый высокий уровень инфляции в США с ноября 1981 года. Эти данные поддержали ожидания того, что Федеральная резервная система США повысит ставки (ФРС), согласно данным торгов.
Цена августовских фьючерсов на золото на нью-йоркской бирже Comex упала на $9,05 или 0,52% до $1 726,45 за тройскую унцию по состоянию на 8.17 по московскому времени. Сентябрьские фьючерсы на серебро упали на 0,8% до $19,04 за унцию.

Индекс доллара, который измеряет обменный курс по отношению к валютной корзине шести стран – торговых партнеров США, вырос на 0,43% и достиг 108,42 пункта. Из-за роста курса доллара золото стало менее доступным для покупки в других валютах.

На торги повлияла статистика по инфляции в США, опубликованная в среду. С 8,6% месяцем ранее, годовая инфляция в стране выросла до 9,1% в июне. Это был самый высокий июньский показатель с ноября 1981 года.

Ожидания повышения ставки были подкреплены статистикой. По данным CME Group, 82% экспертов считают, что учетная ставка будет повышена на 100 базисных пунктов сразу после июльского заседания Федеральной резервной системы. Это сравнимо с 91%, которые прогнозировали повышение ставки на 75 базисных пунктов до выхода статистики. Повышение ставки исторически поддерживает доллар, что плохо сказывается на спросе на золото.



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