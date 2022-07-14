Казахстан намерен производить 12% электроэнергии с помощью АЭС к 2035 году

По данным Министерства энергетики Казахстана, к 2035 году на долю АЭС будет приходиться 12% производства электроэнергии. Об этом в четверг в ходе заседания в Нур-Султане Электроэнергетического совета СНГ заявил вице-министр Жандос Нурмаганбетов.

Согласно прогнозам, к 2035 году в структуре производства электроэнергии уголь будет составлять менее 40%, а возобновляемые источники энергии вырастут до 23%. Он отметил, что на долю газовой генерации будет приходиться 18%, гидроэлектростанций – 7%, а атомных электростанций – 12%.

Казахстанские власти определили четырех потенциальных поставщиков для строительства атомной электростанции. Это KHNP (южнокорейская Hydro & Nuclear Power), китайская CNNC, российский “Росатом” и французская EDF.

Болат Акчулаков, министр энергетики Казахстана, ранее заявил, что место для строительства АЭС будет выбрано в районе Алматы на озере Балхаш. Он сообщил, что в настоящее время республика изучает технологию ядерных реакторов Южной Кореи, Франции, Южной Кореи и российской госкорпорации “Росатом”. Ожидается, что технология будет создана в 2023 году.