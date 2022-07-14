 

Британские СМИ обвинили неясные формулировки ЕК в проблеме с транзитом в Калининград

14.07.2022, 8:46, Новости дня
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Несколько евродипломатов считают, что Еврокомиссия неясно сформулировала правила, регулирующие санкции в отношении России, из-за этого возникли барьеры для потока товаров между основной территорией РФ и Калининградской областью, пишет Financial Times.

«Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила», – передает РИА «Новости» сообщение издание.

Кроме того, некоторые чиновники в ЕС в частном порядке подвергли критике масштабы и интенсивность тех проверок, которые Литва проводила в российских поездах. Они опасались, что это может привести к конфронтации с Москвой.

«Калининград – это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны ЕК», – приводит газета слова одного дипломата из ЕС.

Напомним, в среду в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и РФ по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны РФ, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.

До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у РФ и Украины «есть свои аргументы».

В США считают, что достигнутая в Стамбуле сделка по «зерновому вопросу» включает частичное разминирование и прекращение огня.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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