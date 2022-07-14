В Совфеде предложили приравнять компьютерные клубы к притонам

Сенатор Елена Вихарева предложила приравнять компьютерные клубы к притонам и разогнать их, чтобы сохранить психическое здоровье детей.

В таких местах несовершеннолетних приучают к виртуальной реальности и внушают им, что она лучше настоящего мира, считает политик. По словам 68-летнего законодателя, недавно она увидела, в какие игры играет её 20-летний внук, и сочла их пропагандой сатанизма их жестокости.

– Я не помню название этой игры, но представляете, там был демон, плюющийся огнём. Если присмотреться, он весь квадратиками идёт, конечно, но с моим зрением – знаете, весьма реалистично смотрелся. Я думаю, детям рано знать, что такое существует, и более того, обратите внимание на сам факт: вот такое под видом игрушек нам Запад поставляет. Пропагандирует сатанизм… Это реклама ада, – возмутилась она.

Вихарева сказала, что мыслит в государственных масштабах, поэтому она сразу задумалась о том, как подобные игры могут повлиять на подрастающее поколение. Она вспомнила о существовании компьютерных клубов и сравнила их с притонами.

– Надо проверить все эти клубы так называемые и если там такое нашим детям продвигают, надо их приравнять к притонам и разгонять… Я это ещё двадцать лет назад предлагала, чтобы не внушали детям. Меня не послушали, и вот, пожалуйста, уже демоны появились. Я позвонила своему духовнику и он сказал, что демоны – это плохо. Понимаете? Я уже молчу, что там стрельба есть. Хочешь стрелять – иди в армию. Хороший человек не в армии стрелять не будет. Это пропаганда жестокости, агрессии, – заявила она.

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