Командир украинских “нацистов” рассказал о снабжении Западом

Практически все снаряжение украинских “националистических батальонов” было зарубежного производства еще до начала “спецоперации” , сообщил пленный командир некого нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов.

По данным из открытых источников, нацбат «Медведи SS» входит в состав ВСУ. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а в РФ его членов считают неонацистами.

«У нас была, в принципе, и до спецоперации вся снаряга неукраинского производства», – передает РИА «Новости» слова командира нацбата.

При этом, по его словам, во время окружения российскими войсками завода «Азовсталь» в Мариуполе у находящихся там нацбатов начались проблемы с поставками западного оружия.

«Вооружение – только NLAW (легкое противотанковое оружие) были, что из зарубежного у «Азова». [Противотанковых управляемых ракет (ПТРК)] Javelin не было. Javelin, NLAW были у морской пехоты. И все, из зарубежного там не было, потому что поставки ограничены были в окружении», – отметил пленный.

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