Командир украинских “нацистов” рассказал о снабжении Западом
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Практически все снаряжение украинских “националистических батальонов” было зарубежного производства еще до начала “спецоперации”, сообщил пленный командир некого нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов.
По данным из открытых источников, нацбат «Медведи SS» входит в состав ВСУ. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а в РФ его членов считают неонацистами.
«У нас была, в принципе, и до спецоперации вся снаряга неукраинского производства», – передает РИА «Новости» слова командира нацбата.
При этом, по его словам, во время окружения российскими войсками завода «Азовсталь» в Мариуполе у находящихся там нацбатов начались проблемы с поставками западного оружия.
«Вооружение – только NLAW (легкое противотанковое оружие) были, что из зарубежного у «Азова». [Противотанковых управляемых ракет (ПТРК)] Javelin не было. Javelin, NLAW были у морской пехоты. И все, из зарубежного там не было, потому что поставки ограничены были в окружении», – отметил пленный.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет