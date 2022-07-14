60 лет назад США взорвали ядерную бомбу в космосе

9 июля 1962 года толпы людей собрались на пляжах Гонолулу, Гавайи, и наблюдали, как США взорвали ядерную бомбу в космосе.

Взрыв под названием Starfish Prime, был частью серии высотных ядерных испытаний, известных как «Операция Аквариум». Во время испытаний было приведено в действие пять ядерных устройств, самым крупным из которых была «морская звезда» мощностью примерно 1,4 мегатонны (эквивалент энергии выброса 1,4 миллиона тонн тротила, взорванных одновременно).

После того, как бомба была взорвана примерно в 400 километрах над островом Джонстон в Тихом океане, в небе были видны полярные сияния, а электроника начала выходить из строя.

«В Квайалейне, в 1400 милях к западу, плотная облачность расширила длину восточного горизонта до высоты 5 или 8 градусов», – сказал один из очевидцев события согласно военному отчету.

«В 09.00 RC яркая белая вспышка пробилась сквозь облака, быстро превратившись в расширяющийся зеленый шар излучения, уходящий в чистое небо над облаками. С его поверхности выступили большие белые пальцы, напоминающие перисто-слоистые облака, которые поднимались на 40 градусов над горизонтом широкими дугами, поворачиваясь вниз к полюсам и исчезая за считанные секунды, чтобы смениться впечатляющими концентрическими перистыми кольцами, исходящими от взрыва с огромной начальной скоростью, и, наконец, останавливающимися, когда самое внешнее кольцо было закрыто. 50 градусов над головой».

«Они не исчезли, а сохранялись в состоянии ледяной неподвижности».

«Когда зеленоватый свет превратился в фиолетовый и начал исчезать в точке взрыва, на горизонте в направлении 50 градусов к северу от востока и одновременно 50 градусов к югу от востока начало развиваться ярко-красное свечение, расширяющееся внутрь и вверх, пока все восточное небо не превратилось в тусклый пылающий красный полукруг на 100 градусов с севера на юг и на полпути к зениту, уничтожив некоторые из меньших звезд. Это состояние, перемежаемое огромными белыми радугами, сохранялось не менее семи минут».

Испытание (почти наверняка ответ на аналогичные советские испытания) было частично разработано для проверки воздействия на магнитное поле Земли и того, могут ли ядерные взрывы в космосе быть оружием против СССР. К своему удивлению, они обнаружили, что она эффективна при отключении нескольких спутников, в том числе одного, запущенного на следующий день после испытания. Космический аппарат был поражен более высоким уровнем радиации, чем ожидалось.

«Некоторые электронные и электрические системы на Гавайских островах, расположенных на расстоянии 1400 километров, были затронуты, что привело к выходу из строя систем уличного освещения, срабатыванию автоматических выключателей, срабатыванию охранной сигнализации и повреждению телекоммуникационного ретранслятора», – отмечается в отчете за 2012 год.

«Что важно в ЭМИ-атаке, так это то, что один или несколько ядерных взрывов на большой высоте могут вызвать ЭМИ-эффекты, которые потенциально могут нарушить или повредить электронные и электрические системы на большей части территории США, практически одновременно, в определенное противником время».

Последствия испытания длились значительно дольше, чем полярное сияние. В результате взрыва был создан искусственный радиационный пояс с уровнями, превышающими естественные пояса Ван Аллена, который просуществовал несколько лет.