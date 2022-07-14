Моряки рассказали про оранжевый плазменный НЛО над авианосцем

На днях получила огласку еще одна история с НЛО и американскими авианосцами, которая произошла в 2004 году. Моряки видели “пылающую оранжевую каплю”, которая пролетела невысоко в ночном небе над их кораблем.

Случилось это на авианосце “USS Ronald Reagan” и хотя сразу несколько моряков рассказали об этом инциденте, официального подтверждения от ВМС США или хоть какой-то их реакции на раскрытие до сих пор нет.

О наблюдении этого НЛО рассказали восемь моряков, в том числе известны имена троих – это Кароль Олесяк, Дерек Смит и Патрик Гоки. Каждый из них общался с журналистом-документалистом Дэйвом Бити. Бити известен тем, что в 2019 году снял фильм “Контакты Нимица”, рассказывающий о знаменитом столкновении авианосца “Нимиц” с НЛО в форме драже “Тик-так”. К слову случилось это в том же 2004 году.

Патрик Гоки в ту ночь два раза видел странный оранжевый объект. Сначала когда находился на вахте по правому борту у мостика, а потом на корме. По его словам, когда объект появился в первый раз, его видели все, кто находился тогда на мостике, около 100-200 человек.

Гоки описал объект как “ярко-оранжевый шар”, который был “волнистым” и “двигался как плазма”. В первый раз он наблюдал объект в течение 30 секунд, когда тот летел над палубой, а затем снова увидел его примерно через час, когда он двигался к хвосту.

Экипаж на борту авианосца называл объект “каплей” и “вещью”.

“Я помню, как один из офицеров на палубе приказал кому-то вырвать страницы из палубного журнала, в котором был отмечен этот инцидент”, – рассказывает Гоки.

“Для меня было большим удивлением видеть это, потому что на флоте мне всегда говорили, что все, что вы пишете в этом журнале, является законной записью, и вы не можете ее уничтожить.

Объект двигался не так, как все виденные мной самолеты, он был быстрее, чем все, что мне довелось увидеть”.

НЛО пролетел на высоте около 60 метров над палубой авианосца.

По словам Гоки, некоторые моряки, казалось, совсем не испугались НЛО, они не были напряжены или шокированы, даже шутили. Словно видеть такие объекты им было не в новинку. А другим и вовсе было безразлично.

“Я хотел бы сказать, что моим главным впечатлением о той ночи было то, что я видел сам объект, но на самом деле меня больше удивило то, как мало людей хоть как-то отреагировали на его появление”.

Гоки говорит, что это был его единственный паранормальный “опыт” за всю жизнь, ни до, ни после он не наблюдал ничего подобного.

Еще один человек с того же корабля, чье имя было не указано, но сообщается, что это была женщина, сказал, что объект двигался странной траекторией, “словно маленькими полупетлями”, прежде чем исчезнуть, при этом указали, что НЛО был виден на радаре.

Также она сказала, что оранжевый шар летел над палубой не отставая от корабля, который двигался со скоростью не менее 22 узлов. А когда она сообщила об этом командованию на мостике, ей посоветовали “перестать курить травку”.