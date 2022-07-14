В Украине бывшей россиянке дали пять лет за советскую символику в соцсетях, а в России депутату дали семь лет за критику «спецоперации»

Бывшую гражданку РФ в Украине приговорили к пяти годам лишения свободы за пропаганду и публичное использование коммунистической символики. Как пишет СТРАНА, на протяжении 2019—2022 годов женщина в социальных сетях систематически пропагандировала идеи возрождения СССР, «оправдывала преступный коммунистический режим и возвеличивала Ленина и Сталина».

На Украине суд приговорил к пяти годам лишения свободы бывшую россиянку, обвинённую в «пропаганде и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима». Как пишет «СТРАНА», об этом сообщила прокуратура Ивано-Франковской области.

«В суде прокурор сказал, что обвиняемая на протяжении 2019—2022 годов в запрещённой социальной сети «ВКонтакте» систематически распространяла, а также публично использовала материалы с изображением символики коммунистического тоталитарного режима», — поясняет прокуратура.

По мнению прокуроров и суда, обвиняемая пропагандировала идеи возрождения СССР, «оправдывала преступный коммунистический режим и возвеличивала Ленина и Сталина».

Тем временем, Мещанский суд Москвы вынес приговор муниципальному депутату Красносельского округа столицы Алексею Горинову. Его признали виновным в распространении якобы ложной информации о российских Вооружённых силах. По мнению суда, депутат совершил преступление в составе группы лиц и с использованием своего служебного положения, ему назначили 7 лет лишения свободы.

Поводом для разбирательства послужило выступление Горинова во время заседания совета депутатов. Там он раскритиковал предложение провести развлекательные мероприятия ко Дню Победы и Дню защиты детей в то время, когда на Украине идут боевые действия. Также депутат раскритиковал так называемую спецоперацию российской армии в Украине.