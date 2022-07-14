Немецкие города готовятся к газовому дефициту

Власти немецких городов продумывают кризисные планы на случай нехватки газа, пишет Der Spiegel. В частности, предлагается экономить энергию за счёт уличного освещения, снижения температуры в офисах, отказа от горячей воды в общественных местах. При этом приоритет должен быть за частными домохозяйствами.



AP

Сейчас никто не может точно сказать, ждёт ли Германию газовый дефицит зимой, однако многие города и муниципалитеты уже готовятся к худшему из сценариев, пишет Der Spiegel. По словам исполняющей обязанности председателя конгресса немецких городов Верены Гёпперт, экономия энергии сейчас является задачей всего общества.

Гёпперт отметила, что городские власти сейчас выясняют пути экономии энергии. В частности, речь идёт о частичном отказе от освещения, отказе от использования горячей воды в общественных помещениях, а также об иных принципах поддержания температуры в кондиционерах и бассейнах.

Кроме того, власти городов сейчас работают над созданием кризисных планов, на случай если правительство введёт газовое ЧП, пишет Der Spiegel. «Ясно то, что зимой никто не должен мёрзнуть», — приводит издание слова Верены Гёпперт. Она пообещала, что в случае перекрытия газовых поставок приоритет в защите будет отдан частным домохозяйствам.

Der Spiegel напоминает, что в минувший понедельник газопровод «Северный поток — 1» был перекрыт для технических работ. В Германии есть опасения, что РФ не возобновит прокачку газа после их завершения, что, в свою очередь, может создать газовый дефицит во время отопительного сезона.

Ассоциация немецких торгово-промышленных палат выступила за снижение рекомендованных температур в офисах и рабочих помещениях, пишет Der Spiegel. По словам главы объединения Петера Адриана, для этого сотрудникам временами придётся теплее одеваться.