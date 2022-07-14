 

Найден фермент, способный расщеплять пластик

14.07.2022, 6:25, Разное
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Ученые из Тайланда выяснили, что в составе человеческой слюны есть особый фермент, который позволяет расщепить полиэтилентерефталат. Об этом они заявили в результате нового исследования, подростки о котором опубликовали в журнале Angewandte Chemie International Edition.

Изучением бактерий, которые перерабатывают пластик, занимаются не первый год. Микроорганизмы получили такое свойство благодаря условиям обитания, вынуждающим эволюционировать и производить новые соединения. У людей недавно обнаружили подобный фермент, который начал синтезироваться, скорее всего, из-за употребления еды и напитков из пластиковой посуды.

Пока что соединение можно получить методом органического синтеза, но уже в скором времени специалисты планируют разработать технологию производства фермента в лабораторных условиях искусственным путем.



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