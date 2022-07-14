Скандалы: Зауральские чиновники спустили миллиард на несуществующую водоочистку

На объекты «Чистой воды» зашла прокуратура

Муниципалитеты Курганской области не справляются с созданием гидротехнических объектов. В частности, точками напряжения в данном вопросе остаются одни из крупнейших городов региона – Шадринск и Петухово. Затягивание гидротехнических строек уже довело местные власти не только до судебных, но и до уголовных разбирательств. Так, сроки реконструкции головного водозабора и очистных сооружений в Шадринске неоднократно переносились. При этом на оба проекта из бюджетов разных уровней потратили более миллиарда рублей.

По стройке водозабора, который реализуется в рамках проекта «Чистая вода», уже проходят прокурорские проверки. В Петухово за 2,5 года, где Роспотребнадзор был вынужден через суд требовать строительства новых очистных, чиновники не продвинулись ни на шаг. В муниципалитете до сих пор не определились даже со стоимостью проектирования работ, а менее чем через полгода истекает срок исполнения судебного решения о создании инженерной инфраструктуры. Специалисты Роспотребнадзора по Курганской области неоднократно заявляли о грубых нарушениях санитарных и гигиенических правил, а также требований охраны водных объектов.

В Курганской области власти на протяжении долгих лет не могут решить проблемы с обеспечением населения чистой водой. В частности, затянувшиеся стройки гидротехнических сооружений фиксируются в Шадринске и Петухово.

В Шадринске, втором городе по численности населения в Курганской области, продолжают строительство резервуаров запаса питьевой воды, насосной станции и сооружений водоподготовки на головном водозаборе. Готовность проекта оценивается в 93%, а примерные сроки ввода объекта в эксплуатацию перенесены на конец августа.

Подрядной организацией на 2 и 3 этапе реконструкции шадринского головного водозабора стало екатеринбургское ООО «Сити Билдинг», подавшее единственную заявку на аукцион, где максимальная стоимость контракта оценивалась в 286 млн рублей. По решению спецкомиссии, в марте 2021 года с компанией подписали договор на 275 млн рублей со сроками исполнения до 30 ноября 2021 года. На основании актов технической необходимости стороны заключили ряд допсоглашений об увеличении стоимости проекта до 351,5 млн рублей. К настоящему времени контракт профинансирован на 311 млн рублей.

Осведомленные источники «Правды УрФО» отмечают, что в дальнейшем проект снова ждет удорожание. Оно не должно превысить 3%, ведь в противном случае будет нарушено федеральное законодательство, допускающее повышение стоимости контрактов на 30%. Допфинансирование потребуется «на обустройство водозаборных скважин нужного размера, поскольку пробуренные ранее не подходят по диаметру насосов, что не позволит объекту выйти на проектную мощность».

Эксперты в сфере закупок не исключают, что причиной затягивания и удорожания проекта на 76 млн рублей или 27%, «вероятно, могли стать ошибки проектировщиков и составителей аукционной документации». Профильные специалисты неоднократно указывали на низкий уровень качества закупочной документации в Курганской области. Также собеседники издания полагают, что «нарушение сроков и увеличение стоимости работ могло стать следствием недостаточного контроля над поэтапным исполнением контрактов».

Источники издания, близкие к администрации города, отчасти подтверждают доводы экспертов, указывая, что основными причинами отложенных сроков стало ожидание подрядчиком получения ряда ключевых документов. Собеседники издания рассказали, что «необходимо устранить недостатки проектной документации и согласовать правки, например, внести в проект проведение пусконаладочных работ и разработку программного обеспечения».

Еще один коммунальный долгострой в Шадринске не могут сдать почти 15 лет. Так, на реконструкцию очистных сооружений потратили почти миллиард рублей, в том числе по федеральной программе «Чистая вода». По данным мэрии стоимость текущего контракта составляет 925,4 млн рублей.

Генподрядчиком на проекте выступает ООО «СК «Трейс-регион». К настоящему моменту компания получила из бюджетов разных уровней 907,1 млн рублей. В администрации города сообщили, что работы не завершены, и готовность объекта составляет 98,6%. По последним данным, планировалось, что очистные сдадут в конце июня 2022 года.

«Решением Арбитражного суда Новосибирской области <…> ООО «СК «Трейс-Регион» признано банкротом, в отношении него открыта процедура конкурсного производства. В конкурсной массе ООО «СК Трэйс-Регион» денежные средства, необходимые для завершения работ, отсутствуют. В связи с вышеизложенным срок ввода в эксплуатацию данного объекта не определен», – говорится в официальном ответе на запрос редакции за подписью замглавы Шадринска, руководителем комитета строительства и архитектуры Елены Мезенцевой.

Данный долгострой уже привел как минимум к одному уголовному делу в мэрии Шадринска. Напомним, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области установили, что Татьяна Туганова, будучи заместителем главы города, подписала акты фактически не выполненных работ, что привело к срыву ввода объекта в эксплуатацию. По данным СКР по Курганской области, Тугановой предъявлено обвинение в получении взяток на сумму более 260 тыс. рублей и завышении стоимости оборудования для реконструкции очистных сооружений в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы. Ранее «Правда УрФО» подробно рассказывала о реализации проекта и неоднократном переносе сроков сдачи объекта. При этом МП «Водоканал» неоднократно получало претензии Роспотребнадзора о нарушении нормативов при сбросе сточных вод и игнорировало предписания других контролирующих органов.

Еще одной точкой напряжения в регионе является Петухово. Здесь по требованию Роспотребнадзора и решению суда очистные сооружения должны появиться до конца 2022 года. Тем не менее, исходя из текущей ситуации, отраслевые эксперты считают, что «реализация проекта в такие сроки практически невозможна».

В администрации Петухово сообщили, что в настоящее время проводится работа по определению стоимости проектирования очистных сооружений и источников финансирования. Отметим, что в мэрии о проведении соответствующих работ заявляли еще в начале 2020 года.

«При проектировании планируется сделать упор на модульный комплекс очистных сооружений. Мощность очистных будет определена в процессе проведения предпроектных и проектных работ. <…> После подготовки и прохождения проектом государственной экспертизы администрация Петуховского муниципального округа обратится в Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области для включения в программные мероприятия и финансирование», – говорится в официальном ответе мэрии за подписью главы Петуховского МО Игоря Арзина.

По данным администрации, в муниципалитете проводится только механическая очистка сточных вод. При этом ООО «Водоканал Петухово», согласно информации базы данных «Контур.Фокус», на протяжении нескольких лет игнорировало требования Департамента природных ресурсов Курганской области о восстановлении работы сооружений очистки сточных вод. Ведомство также требовало не допускать сброс сточных вод в озеро Лопатки с превышением максимального содержания загрязняющих веществ и проводить учет объема сброса инструментальным методом по показаниям аттестованных средств измерений. Текущий статус предписаний обозначен как неисполненные.

Оригинал материала: “ПравдаУРФО”