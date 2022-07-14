 

Поддержку туризма в Японии свернули из-за новой волны коронавируса

14.07.2022, 6:00, Новости дня
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Власти Японии решили отложить перезапуск программы поддержки внутренних туристических поездок из-за очередной волны распространения коронавируса, сообщил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тэцуо Сайто.

Чиновник выразил уверенность, что каких-либо ограничений на передвижение граждан по Японии в связи с новой вспышкой коронавируса вводиться не будет. «Как только ситуация с распространением коронавируса улучшится, мы оперативно запустим эту программу», – приводит слова министра ТАСС.

Япония в последнюю неделю столкнулась с резким ростом случаев заражения коронавирусом – впервые с февраля суточный прирост превысил 94 тыс. Власти полагают, что в Японии началась седьмая волна распространения нового коронавируса и призывают людей активней проходить бустерную вакцинацию. С начала пандемии в Японии коронавирусом заразились более 9,9 млн человек, более 31,5 тыс. умерли.

Накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мир вернуть масочный режим. Днем ранее жителям Москвы рекомендовали вновь начать носить маски в помещениях и пройти ревакцинацию в связи с ростом числа новых случаев коронавируса.

Напомним, 1 июля Роспотребнадзор снял все ограничения, введенные на территории РФ из-за распространения COVID-19, но предупредил, что при необходимости их действие может быть возобновлено.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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