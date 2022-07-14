Власти КНДР объявили о намерении развивать отношения с ДНР и ЛНР

Власти КНДР намерены развивать межгосударственные отношения с ДНР и ЛНР на основе принципов независимости, мира и дружбы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как указывает ЦТАК, в среду министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своим коллегам из ДНР и ЛНР письмо о признании. «В письмах она информировала коллег, что правительство КНДР приняло решение признать независимость Донецкой народной республики и Луганской народной республики и выразило намерение развивать межгосударственные отношения с этими странами в соответствии с идеями независимости, мира и дружбы», – приводит текст сообщения ТАСС.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала Донецкую Народную Республику. После этого Украина объявила о разрыве отношений с КНДР после признания Пхеньяном ДНР.

В конце июня независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик – решила признать Сирия. Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР. КНДР стала пятой страной, признавшей независимость ДНР и ЛНР, после России, Сирии, Абхазии и Южной Осетии.

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