 

Мнение: Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей

14.07.2022, 5:50, Разное
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Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей после того, как та официально признала ДНР и ЛНР. Ранее по этой схеме Киев разорвал дипломатические отношения с Сирией.
Также Северная Корея сегодня заявила, что поддерживает позицию России по украинскому вопросу. В Пхеньяне по поводу истерики в Киеве вряд ли сильно расстроились.

Полагаю, в свете горячей поддержки со стороны наших северокорейских друзей, было бы резонно задуматься над углублением сотрудничества с КНДР. Можно подумать над вопросом расширения доступа северокорейских рабочих на Дальнем Востоке, созданием совместных предприятий, профанированием режима западных санкций против КНДР, улучшением условий для обучения молодежи из КНДР в России и т.д. и т.п.

Источник: Colonel Cassad



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