Печат – западные санкции пошли России только на пользу

Западу не удалось запугать Москву санкциями, поскольку руководство РФ воспользовалось ситуацией в интересах национальной экономики, а европейцы сами себе выстрелили в ногу. Как пишет «Печат», Европе вскоре придётся отменить свои ограничения, поскольку в противном случае в экономике разразится настоящая катастрофа, причём сразу во всех отраслях.



AP

Раньше часть акций российских энергетических компаний принадлежала иностранным инвесторам, американцам и европейцам, а это значит, что почти половина доходов от нефтяной и газовой промышленности поступала не в российскую казну, а на счета «финансовых акул» Европы. Однако, как пишет «Печат», Москва начала применять интересные экономические тактики, заманила всех на тонкий лёд и уже в марте заработала больше $20 миллиардов всего за несколько дней и уверенно вернула около 30% акций собственных монополистов. Как выразился журналист Майка Бахтер, «Путин обвёл вокруг пальца и Европейский союз, и Америку, причём филигранно. На глазах всего мира он играл по своим нотам, и все плясали под его дудку».

Как отмечает сербское издание, рубль начал резко падать, но Центральный банк не предпринял ничего, чтобы поддержать курс. Высказывались даже мнения о том, что у РФ просто нет валютных резервов, которые помогли бы ей поддержать курс. Эти заявления и слова Путина о том, что он готов защищать русскоязычное население Украины, привели к резкому падению цен акций российских энергетических компаний, и «финансовые акулы» выставили на продажу акции и полностью от них избавились. Когда же цены упали ниже предсказываемого уровня, Путин отдал распоряжение всеми возможными способами скупать акции у европейцев и американцев. Когда «финансовые акулы» поняли, что их обманули, уже было слишком поздно. Акции уже перешли в руки россиян.

«Сейчас доходы от нефти и газа не пойдут за рубеж, а останутся в России. Рубль растёт сам по себе, а российские золотовалютные резервы не приходится тратить на его поддержку. Европейские же «финансовые акулы» остались ни с чем. Россияне за несколько минут купили акции, которые приносят миллиарды долларов, за бесценок и оставили западных стервятников без дохода от нефти и газа. Ещё никогда в истории биржи не проводилась столь блестящая операция», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что ещё до начала операции на Украине было понятно, что Путин и его команда поставили две важные цели: добиться нейтрального статуса Украины, а также национализировать российские элиты, выстроить препятствие для вывода денег в офшоры и закрыть рот либералам. И Москва успешно достигает поставленных целей. Введён запрет на вывоз валюты свыше десяти тысяч долларов из России, запрет на отчисление процентов и дивидендов на иностранные счета, и установлено правило для российских компаний, которые должны продавать государству 80% своей валютной выручки. Блокируются интернет-сайты некоторых либеральных СМИ. На фоне снижения цен акций российских компаний правительство выделило средства из Фонда национального благосостояния и использует ситуацию для выкупа российского имущества у иностранцев за бесценок.

«Что получил Европейский союз? Как вы видите, русские в полной мере пользуются ситуацией и управляют ею. А что санкции против РФ дали Европейскому союзу? Совершенно ничего. Более того, он несёт убытки, и на фоне советов о том, чтобы мы меньше мылись, меньше пользовались кондиционерами и батареями (вскоре, наверное, нам посоветуют и меньше есть), всё превращается в гротеск», — констатирует автор статьи.

Он приходит к выводу, что от санкций русские только выигрывают. ЕС и Запад могут сохранять свои санкции, но РФ точно не отступит, как надеялись европейские политики, которые пугали её ограничениями. И Европе вскоре придётся отменить свои санкции, поскольку в противном случае в экономике разразится настоящая катастрофа, причём сразу во всех отраслях. Прагматичные американцы просто вытеснят европейские компании с рынка, а лишившись экспортного зерна с Украины, газа и удобрений из России, Европа столкнётся с настоящим голодом.

Как заключает автор статьи, Западу не удалось запугать Москву санкциями. В итоге руководство РФ воспользовалось ситуацией в интересах национальной экономики, а европейцы сами себе выстрелили в ногу. Ограничения также не оказали влияния на ход операции на Украине.

«Украина будет освобождена. Расчёт на запугивание руководства Российской Федерации и граждан оказался ошибочным. Нужно было в самом начале или даже до начала операции согласиться на российские требования о гарантиях безопасности», — подводит итог автор «Печат».