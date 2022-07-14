DELFI – российские хакеры уже больше месяца атакуют Латвию

Директор Центра стратегической коммуникации НАТО Stratcom в Риге Янис Сартс заявил, что в Латвии свыше месяца фиксируются крайне интенсивные атаки российских хакерских групп. Как передаёт DELFI, среди причин небывалой ранее активности кибератак называют намерение латвийских властей снести памятник советским воинами в рижской Пардаугаве, активную помощь Латвии Украине, а также приближающиеся парламентские выборы.



AP

В Латвии свыше месяца фиксируются крайне интенсивные атаки российских хакерских групп. Как передаёт DELFI, об этом заявил директор Центра стратегической коммуникации НАТО Stratcom в Риге Янис Сартс.

Среди причин небывалой ранее активности кибератак называют намерение латвийских властей снести памятник советским воинами в рижской Пардаугаве, активную помощь Латвии Украине, а также приближающиеся парламентские выборы.

Цель DDoS-атак, по словам Сартса, — сделать какие-то сайты и электронные услуги недоступными жителям Латвии, и это может являться попыткой продемонстрировать силу РФ и слабость Латвии.

Инфраструктура Латвии в этой ситуации зарекомендовала себя, по оценке Stratcom, весьма достойно, но в киберзащите нужно всегда быть готовыми к сюрпризам, хотя большинство возможных способов атак уже было пущено в ход и латвийской стороне хорошо знакомо.

«Мы о них знаем, инфраструктура для противоборства этому подготовлена, и как видим, люди тоже были готовы — но, конечно, всегда могут быть случаи, когда что-то просочится через все эти защитные слои, и что-то произойдёт-таки. Но с точки зрения усилий им потребуется намного больше постараться, чтобы хоть что-то сработало», — заявил Янис Сартс.

В среду 13 июля в Латвии начинается приём кандидатских списков для выборов в парламент. Остаётся лишь порадоваться, говорит специалист, что политики в своё время прислушались к предостережениям и отказались от мысли ввести электронное голосование.